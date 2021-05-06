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Секси даже на кухне: звезда биатлона показала, как готовит пасту

6 мая, 17:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Звездная биатлонистка Доротея Вирер порадовала своих подписчиков соблазнительными фото с кухни. Девушка готовила обед в обтягивающем черном мини платье

Доротея Вирер

Доротея Вирер / Фото: Instagram

Одна из лучших биатлонисток мира итальянка Доротея Вирер на своей странице в Instagram показала, как готовит пасту. Впрочем, красотка даже такие будничные занятия делает в обтягивающем мини платье.

"Легкий и хороший обед", – так прокомментировала свои кулинарные способности биатлонистка.

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А перед этим Доротея опубликовала яркую фотосессию:

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