Фигура дня! Супруга Руслана Ротаня – на "Острове Женщин"

Супруга бывшего полузащитника "Динамо" и "Днепра", а ныне тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина поделилась новыми яркими снимками своего мексиканского отдыха. Красотка, релаксирующая на Карибском море под "Ляписа Трубецкого", добралась до острова "Мухерес".
Здесь, кстати, 200 лет назад была последняя база известного пирата Жана Лафита.
В переводе с испанского "Мухерес" – "Остров Женщин". И тут – такая женщина из Украины!
"Какой же кайф!" – подписала эти фото у себя в Instagram Кристина Ротань
"Кайф – это красота в розовом, стоящая на фоне этого всего", – уточняют в комментариях фолловеры Кристины
Читайте также:
- "Вот так сейчас хочется": украинская звезда удивила своим фото из ванной
- Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"
- Жена Кравца пнула его сзади за то, что он от нее ушел: видео разборок
- В Сеть попали неопубликованные фото российской фигуристки с откровенной фотосессии
- Огненное селфи без лифчика жены футболиста: все видно в зеркале
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк