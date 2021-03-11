Фигура дня! Супруга Руслана Ротаня – на "Острове Женщин"

Захватывающая красота от жены бывшего полузащитника "Динамо" и "Днепра"

Супруга бывшего полузащитника "Динамо" и "Днепра", а ныне тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина поделилась новыми яркими снимками своего мексиканского отдыха. Красотка, релаксирующая на Карибском море под "Ляписа Трубецкого", добралась до острова "Мухерес".

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Здесь, кстати, 200 лет назад была последняя база известного пирата Жана Лафита.

В переводе с испанского "Мухерес" – "Остров Женщин". И тут – такая женщина из Украины!

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"Какой же кайф!" – подписала эти фото у себя в Instagram Кристина Ротань

"Кайф – это красота в розовом, стоящая на фоне этого всего", – уточняют в комментариях фолловеры Кристины

Кристина Ротань / Фото: Instagram

Реклама Кристина Ротань / Фото: Instagram

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