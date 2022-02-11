11 февраля 19:00
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Металлист --
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Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
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Эвертон --
Лидс --
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Вильярреал --
Реал --
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Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
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Вест Хэм --
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Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
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Наполи --
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Порту --
Лацио --
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Лацио --
Порту --
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Аталанта --
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Наполи --
Барселона --
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Реал --
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Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
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Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля

Александр Трикиша
11 февраля, 23:23
В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят 13 украинских спортсменов в четырех видах спорта. Расписание стартов украинце в Пекине

Александра Назарова и Максим Никитин выступят в танцах на льду / Фото: REUTERS

Два из четырех старта украинских спортсменов будут медальными в субботу наши представители будут бороться за награды в лыжных гонках и биатлоне.

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Расписание украинских спортсменов 12 февраля на Олимпиаде в Пекине

  • 09:30. Лыжные гонки. Женщины, эстафета 4х5 км: Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор, Дарья Рублева
  • 11:00. Биатлон. Мужчины, спринт 7,5 км: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
  • 13:00. Фигурное катание. Танцы на льду (ритм-танец): Александра Назарова, Максим Никитин
  • 13:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, HS 140 м: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк

Украинские спортсмены пока остаются без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

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