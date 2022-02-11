Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля

Александра Назарова и Максим Никитин выступят в танцах на льду / Фото: REUTERS
Два из четырех старта украинских спортсменов будут медальными – в субботу наши представители будут бороться за награды в лыжных гонках и биатлоне.
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Расписание украинских спортсменов 12 февраля на Олимпиаде в Пекине
09:30. Лыжные гонки. Женщины, эстафета 4х5 км: Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор, Дарья Рублева 11:00. Биатлон. Мужчины, спринт 7,5 км: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
- 13:00. Фигурное катание. Танцы на льду (ритм-танец): Александра Назарова, Максим Никитин
- 13:00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, HS 140 м: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк
Украинские спортсмены пока остаются без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.
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