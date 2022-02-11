11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
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Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
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Валенсія --
Барселона --
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Боруссія М --
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Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
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Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 12 лютого

Олександр Трикіша
11 лютого, 23:23
У суботу, 12 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні виступатимуть 13 українських спортсменів у чотирьох видах спорту. Розклад стартів українець у Пекіні

Олександра Назарова і Максим Нікітін виступлять у танцях на льоду / Фото: REUTERS

Два з чотирьох стартів українських спортсменів будуть медальними у суботу наші представники боротимуться за нагороди у лижних перегонах та біатлоні.

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Розклад українських спортсменів 12 лютого на Олімпіаді у Пекіні

  • 09:30. Лижні гонки. Жінки, естафета 4х5 км: Вікторія Олех, Валентина Камінська, Марина Анцибор, Дар'я Рубльова
  • 11:00. Біатлон. Чоловіки, спринт 7,5 км: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
  • 13:00. Фігурне катання. Танці на льоду (ритм-танець): Олександра Назарова, Максим Нікітін
  • 13:00. Стрибки на лижах з трампліну. Чоловіки, HS 140 м: Віталій Калініченко, Євген Марусяк

Українські спортсмени поки що залишаються без нагород. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

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