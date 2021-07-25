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Расписание украинцев на Олимпиаде 26 июля: Болеем за Харлан, Середу и Конотоп!

25 июля, 21:51

Олег Люлька

26 июля на Олимпиаде-2020 в Токио – третий полноценный соревновательный день, определяются новые чемпионы и призеры летних Игр

Камила Конотоп, Алексей Середа и Ольга Харлан / Фото: Getty Images, FIE

26 июля на Олимпиаде-2020 выступит 14 представителей Украины. Особые надежды связываем с Ольгой Харлан – олимпийская чемпионка в командной сабле Пекина-2008 борется за личное "золото" Токио-2020.

Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 26 июля

УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 26 ИЮЛЯ

26 июля – соревновательный день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images

Камила Конотоп / Фото: Instagram

Алексей Середа / Фото: Getty Images

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Напомним, первую медаль Украине в Токио в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

В воскресенье вторую награду в копилку нашей страны на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

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Источник: НОК Украины

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