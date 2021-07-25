Расписание украинцев на Олимпиаде 26 июля: Болеем за Харлан, Середу и Конотоп!

Камила Конотоп, Алексей Середа и Ольга Харлан / Фото: Getty Images, FIE
26 июля на Олимпиаде-2020 выступит 14 представителей Украины. Особые надежды связываем с Ольгой Харлан – олимпийская чемпионка в командной сабле Пекина-2008 борется за личное "золото" Токио-2020.
Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 26 июля
УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 26 ИЮЛЯ
- 3:00. Стендовая стрельба. Женщины, круглый стенд (квалификация). Ирина Маловичко. Финал в 08:50
- 3:55. Фехтование. Женщины, сабля (личные соревнования). Ольга Харлан. Поединок за "бронзу" в 13:50. Финал в 14:45
- 6:00. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд (раунд 2): Коу Лей
- 8:00. Теннис. Женщины, одиночный разряд (раунд 2). Элина Свитолина vs Айла Томлянович (Австралия)
- 9:00. Прыжки в воду. Мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки (финал). Алексей Середа, Олег Сербин
- 12:40. Бадминтон. Женщины, одиночный разряд (групповой раунд): Мария Улитина
- 13:00-16:00. Спортивная гимнастика. Мужчины, командное первенство (финал): Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк
- 13:20. Плавание. 200 м баттерфляй (предыдущие заплывы): Денис Кесиль, Игорь Трояновский
- 13:50. Тяжелая атлетика. Женщины. Камила Конотоп (до 55 кг)
26 июля – соревновательный день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images
Камила Конотоп / Фото: Instagram
Алексей Середа / Фото: Getty Images
Напомним, первую медаль Украине в Токио в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".
В воскресенье вторую награду в копилку нашей страны на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.
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