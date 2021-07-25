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Розклад українців на Олімпіаді 26 липня: Вболіваємо за Харлан, Середу та Конотоп!

25 липня, 21:51

Олег Люлька

26 липня на Олімпіаді-2020 в Токіо – третій повноцінний змагальний день, визначаються нові чемпіони та призери літніх Ігор

Каміла Конотоп, Олексій Середа і Ольга Харлан / Фото: Getty Images, FIE

26 липня на Олімпіаді-2020 змагаються 14 представників України. Особливі надії пов'язуємо з Ольгою Харлан – олімпійська чемпіонка в командній шаблі Пекіна-2008 бореться за особисте "золото" Токіо-2020.

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 26 липня

УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 26 ЛИПНЯ

26 липня – змагальний день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images

Каміла Конотоп / Фото: Instagram

Олексій Середа / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, першу медаль Україні в Токіо в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

У неділю другу нагороду до скарбнички нашої країни на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

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Джерело: НОК України

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