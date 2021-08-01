Расписание украинцев на Олимпиаде 2 августа: за медаль борется перебежчик из Крыма

В понедельник на Играх в Токио определяются новые чемпионы и призеры летних Игр – в этот день в столице Японии выступает сразу 22 представителя Украины

Украинский борец Ленур Темиров / Фото: Reuters

В понедельник, 2 августа, за "бронзу" в греко-римской борьбе в Токио поспорит украинец Ленур Темиров, которому будет противостоять молдаванин Виктор Чобану. Начало схватки – в 13:30 по Киеву.

Расписание Олимпиады-2020 на 2 августа

Напомним, что Темиров имеет очень интересную биографию. Крымский татарин по происхождению родился в Узбекистане. До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

После оккупации Россией Крыма принял решение выступать под флагом РФ, но уже в 2018 году снова вернулся в Украину и в составе нашей сборной поехал на чемпионат мира, где завоевал "бронзу".

Также шансы на медали 2 августа у Украины есть в стрельбе, велоспорте. Немало наших спортсменов в понедельник проходит сито отбора на пути в финал в легкой атлетике, гребле и других видах.

УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 2 АВГУСТА

2:30. Пулевая стрельба. Мужчины, скорострельный пистолет 25 м (квалификация): Павел Коростылев. Финал в 08:30

Пулевая стрельба. Мужчины, скорострельный пистолет 25 м (квалификация): Финал в 08:30 3:00. Легкая атлетика. Мужчины, метание молота (квалификация): Михаил Кохан

Легкая атлетика. Мужчины, метание молота (квалификация): 3:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды): Мария Кичасова-Скорик

Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды): 3:31. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды): Юлия Юрийчук

Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды): 4:13. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 1000 м (предварительные заезды): Павел Алтухов, Дмитрий Янчук

Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 1000 м (предварительные заезды): 4:30. Легкая атлетика. Мужчины, метание молота (квалификация): Глеб Пискунов

Легкая атлетика. Мужчины, метание молота (квалификация): 5:08. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка, 500 м (предварительные заезды): Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова

Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка, 500 м (предварительные заезды): 5:30. Пулевая стрельба. Мужчины, малокалиберная винтовка 50 м из трех положений (квалификация): Олег Царьков, Сергей Кулиш. Финал в 10:50

Пулевая стрельба. Мужчины, малокалиберная винтовка 50 м из трех положений (квалификация): Финал в 5:30. Женская борьба. До 68 кг: Алла Черкасова

Женская борьба. До 68 кг: 9:00. Прыжки в воду. Мужчины, трамплин 3 м (предварительные соревнования): Олег Колодий

Прыжки в воду. Мужчины, трамплин 3 м (предварительные соревнования): 9:30. Велоспорт. Женщины, командный спринт (квалификация): Любовь Басова, Елена Старикова. За "бронзу" в 12:06, финал в 12:09

Велоспорт. Женщины, командный спринт (квалификация): За "бронзу" в 12:06, финал в 12:09 13:20. Легкая атлетика. Женщины, прыжки с шестом (квалификация): Марина Килипко, Яна Гладийчук

Легкая атлетика. Женщины, прыжки с шестом (квалификация): 13:30. Греко-римская борьба. Мужчины, до 60 кг ( схватка за "бронзу" ): Ленур Темиров (Украина) vs Виктор Чобану (Молдова)

Греко-римская борьба. Мужчины, до 60 кг ( ): vs Виктор Чобану (Молдова) 13:30. Синхронное плавание. Произвольный дуэт (предварительные соревнования): Анастасия Савчук и Марта Федина

Синхронное плавание. Произвольный дуэт (предварительные соревнования): 14:45. Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б (полуфинал): Анна Рыжикова

Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б (полуфинал): 14:55. Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б (полуфинал): Виктория Ткачук

Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters Реклама