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Расписание украинцев на Олимпиаде 2 августа: за медаль борется перебежчик из Крыма

1 августа, 22:06

Андрей Трофимов

В понедельник на Играх в Токио определяются новые чемпионы и призеры летних Игр – в этот день в столице Японии выступает сразу 22 представителя Украины

Украинский борец Ленур Темиров / Фото: Reuters

В понедельник, 2 августа, за "бронзу" в греко-римской борьбе в Токио поспорит украинец Ленур Темиров, которому будет противостоять молдаванин Виктор Чобану. Начало схватки – в 13:30 по Киеву.

Расписание Олимпиады-2020 на 2 августа

Напомним, что Темиров имеет очень интересную биографию. Крымский татарин по происхождению родился в Узбекистане. До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

После оккупации Россией Крыма принял решение выступать под флагом РФ, но уже в 2018 году снова вернулся в Украину и в составе нашей сборной поехал на чемпионат мира, где завоевал "бронзу".

Также шансы на медали 2 августа у Украины есть в стрельбе, велоспорте. Немало наших спортсменов в понедельник проходит сито отбора на пути в финал в легкой атлетике, гребле и других видах.

УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 2 АВГУСТА

Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

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Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей.

Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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Источник: Сегодня|Спорт

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