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Розклад українців на Олімпіаді 2 серпня: за медаль бореться перебіжчик з Криму

1 серпня, 22:06

Андрій Трофімов

У понеділок на Іграх у Токіо визначаються нові чемпіони та призери літніх Ігор – цього дня в столиці Японії виступає відразу 22 представники України

Український борець Ленур Теміров / Фото: Reuters

У понеділок, 2 серпня, за "бронзу" в греко-римській боротьбі в Токіо посперечається українець Ленур Теміров, якому протистоятиме молдаванин Віктор Чобану. Початок сутички – о 13:30 по Києву.

Розклад Олімпіади-2020 на 2 серпня

Нагадаємо, що Теміров має дуже цікаву біографію. Кримський татарин за походженням народився в Узбекистані. До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь в Олімпіаді-2012 в Лондоні.

Після окупації Росією Криму вирішив виступати під прапором РФ, але вже в 2018 році знову повернувся до України і в складі нашої збірної поїхав на чемпіонат світу, де завоював "бронзу".

Також шанси на медалі 2 серпня у збірної України є в стрільбі, велоспорті. Чимало наших спортсменів в понеділок долають сито відбору на шляху до фіналу у легкій атлетиці, веслуванні та інших видах.

УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 2 СЕРПНЯ

Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

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Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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