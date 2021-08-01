Розклад українців на Олімпіаді 2 серпня: за медаль бореться перебіжчик з Криму

Український борець Ленур Теміров / Фото: Reuters
У понеділок, 2 серпня, за "бронзу" в греко-римській боротьбі в Токіо посперечається українець Ленур Теміров, якому протистоятиме молдаванин Віктор Чобану. Початок сутички – о 13:30 по Києву.
Розклад Олімпіади-2020 на 2 серпня
Нагадаємо, що Теміров має дуже цікаву біографію. Кримський татарин за походженням народився в Узбекистані. До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь в Олімпіаді-2012 в Лондоні.
Після окупації Росією Криму вирішив виступати під прапором РФ, але вже в 2018 році знову повернувся до України і в складі нашої збірної поїхав на чемпіонат світу, де завоював "бронзу".
Також шанси на медалі 2 серпня у збірної України є в стрільбі, велоспорті. Чимало наших спортсменів в понеділок долають сито відбору на шляху до фіналу у легкій атлетиці, веслуванні та інших видах.
УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 2 СЕРПНЯ
- 2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, скорострільний пістолет 25 м (кваліфікація): Павло Коростильов. Фінал о 08:30
- 3:00. Легка атлетика. Чоловіки, метання молота (кваліфікація): Михайло Кохан
- 3:30. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): Марія Кічасова-Скорик
- 3:31. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): Юлія Юрійчук
- 4:13. Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 1000 м (попередні заїзди): Павло Алтухов, Дмитро Янчук
- 4:30. Легка атлетика. Чоловіки, метання молота (кваліфікація): Гліб Піскунов
- 5:08. Гребля на байдарках і каное. Байдарка-двійка, 500 м (попередні заїзди): Людмила Куклиновська, Анастасія Тодорова
- 5:30. Кульова стрільба. Чоловіки, малокаліберна гвинтівка 50 м з трьох положень (кваліфікація): Олег Царьков, Сергій Куліш. Фінал в 10:50
- 5:30. Жіноча боротьба. До 68 кг: Алла Черкасова
- 9.00. Стрибки у воду. Чоловіки, трамплін 3 м (попередні змагання): Олег Колодій
- 9:30. Велоспорт. Жінки, командний спринт (кваліфікація): Любов Басова, Олена Старикова. За "бронзу" о 12:06, фінал о 12:09
- 13:20. Легка атлетика. Жінки, стрибки з жердиною (кваліфікація): Марина Килипко, Яна Гладійчук
- 13:30. Греко-римська боротьба. Чоловіки, до 60 кг (сутичка за "бронзу"): Ленур Теміров (Україна) vs Віктор Чобану (Молдова)
- 13:30. Синхронне плавання. Довільний дует (попередні змагання): Анастасія Савчук і Марта Фєдіна
- 14:45. Легка атлетика. Жінки, 400 м з/б (півфінал): Ганна Рижикова
- 14:55. Легка атлетика. Жінки, 400 м з/б (півфінал): Вікторія Ткачук
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters
Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.
Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.