Розклад українців на Олімпіаді 2 серпня: за медаль бореться перебіжчик з Криму

У понеділок на Іграх у Токіо визначаються нові чемпіони та призери літніх Ігор – цього дня в столиці Японії виступає відразу 22 представники України

Український борець Ленур Теміров / Фото: Reuters

У понеділок, 2 серпня, за "бронзу" в греко-римській боротьбі в Токіо посперечається українець Ленур Теміров, якому протистоятиме молдаванин Віктор Чобану. Початок сутички – о 13:30 по Києву.

Розклад Олімпіади-2020 на 2 серпня

Нагадаємо, що Теміров має дуже цікаву біографію. Кримський татарин за походженням народився в Узбекистані. До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь в Олімпіаді-2012 в Лондоні.

Після окупації Росією Криму вирішив виступати під прапором РФ, але вже в 2018 році знову повернувся до України і в складі нашої збірної поїхав на чемпіонат світу, де завоював "бронзу".

Також шанси на медалі 2 серпня у збірної України є в стрільбі, велоспорті. Чимало наших спортсменів в понеділок долають сито відбору на шляху до фіналу у легкій атлетиці, веслуванні та інших видах.

УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 2 СЕРПНЯ

2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, скорострільний пістолет 25 м (кваліфікація): Павло Коростильов. Фінал о 08:30

Кульова стрільба. Чоловіки, скорострільний пістолет 25 м (кваліфікація): Фінал о 08:30 3:00. Легка атлетика. Чоловіки, метання молота (кваліфікація): Михайло Кохан

Легка атлетика. Чоловіки, метання молота (кваліфікація): 3:30. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): Марія Кічасова-Скорик

Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): 3:31. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): Юлія Юрійчук

Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): 4:13. Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 1000 м (попередні заїзди): Павло Алтухов, Дмитро Янчук

Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 1000 м (попередні заїзди): 4:30. Легка атлетика. Чоловіки, метання молота (кваліфікація): Гліб Піскунов

Легка атлетика. Чоловіки, метання молота (кваліфікація): 5:08. Гребля на байдарках і каное. Байдарка-двійка, 500 м (попередні заїзди): Людмила Куклиновська, Анастасія Тодорова

Гребля на байдарках і каное. Байдарка-двійка, 500 м (попередні заїзди): 5:30. Кульова стрільба. Чоловіки, малокаліберна гвинтівка 50 м з трьох положень (кваліфікація): Олег Царьков, Сергій Куліш. Фінал в 10:50

Кульова стрільба. Чоловіки, малокаліберна гвинтівка 50 м з трьох положень (кваліфікація): Фінал в 5:30. Жіноча боротьба. До 68 кг: Алла Черкасова

Жіноча боротьба. До 68 кг: 9.00. Стрибки у воду. Чоловіки, трамплін 3 м (попередні змагання): Олег Колодій

Стрибки у воду. Чоловіки, трамплін 3 м (попередні змагання): 9:30. Велоспорт. Жінки, командний спринт (кваліфікація): Любов Басова, Олена Старикова. За "бронзу" о 12:06, фінал о 12:09

Велоспорт. Жінки, командний спринт (кваліфікація): За "бронзу" о 12:06, фінал о 12:09 13:20. Легка атлетика. Жінки, стрибки з жердиною (кваліфікація): Марина Килипко, Яна Гладійчук

Легка атлетика. Жінки, стрибки з жердиною (кваліфікація): 13:30. Греко-римська боротьба. Чоловіки, до 60 кг ( сутичка за "бронзу" ): Ленур Теміров (Україна) vs Віктор Чобану (Молдова)

Греко-римська боротьба. Чоловіки, до 60 кг ( ): vs Віктор Чобану (Молдова) 13:30. Синхронне плавання. Довільний дует (попередні змагання): Анастасія Савчук і Марта Фєдіна

Синхронне плавання. Довільний дует (попередні змагання): 14:45. Легка атлетика. Жінки, 400 м з/б (півфінал): Ганна Рижикова

Легка атлетика. Жінки, 400 м з/б (півфінал): 14:55. Легка атлетика. Жінки, 400 м з/б (півфінал): Вікторія Ткачук

Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters Реклама