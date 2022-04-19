"Путин так насрал в души": Усик выступает за создание женской армии в Украине

Екатерина Усик выступает за создание женской армии в Украине

Украинская армия уже почти два месяца дает достойный отпор российским фашистам, которые пришли на нашу землю. Бойцов ВСУ активно поддерживают волонтеры, а также знаменитости, которые обеспечивают их всем необходимым.

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Активно рассказывает о войне у себя в Instagram жена украинского боксера Александра Усика. В интервью Fanday Екатерина высказалась о воинской службе для женщин.

"У меня просто радовалось сердце от того, что мы видели в дороге. Мы проехали много блокпостов и я увидела там обычных мужиков. Меня распирает гордость за наших мужчин. Путин так насрал в души наших людей, что объединились все украинцы. Раньше у нас ведь кто-то смотрел в сторону востока, а кто-то – в сторону запада. У каждого региона были свои взгляды, а сейчас мы единый организм. Когда закончится война нужно, чтобы Украина создала женскую армию по контракту.

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Девочкам тоже нужно уметь обороняться. Я считаю, это правильно. Для армии я уже взрослая, но хотела бы научиться каким-то военным навыкам. Хотя бы стрелять, изучить приемы, чтобы уметь как-то себя защитить".

Отметим, что обязательная служба для женщин в мире не так популярна. Самый яркий пример – Израиль, однако есть исключения. К примеру, израильтянок не призывают в армию, если они вышли замуж до призывного возраста или же это противоречит их религии.

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К слову, Екатерину Усик жестко раскритиковал боксер Иван Редкач. Украинец высмеял попытки девушки рассказывать о войне при том, что она выехала из Украины.