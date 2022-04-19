"Путін так нас*ав у душі": Усик виступає за створення жіночої армії в Україні

Катерина Усик виступає за створення жіночої армії в Україні

Українська армія вже майже два місяці дає гідну відсіч російським фашистам, котрі прийшли на нашу землю. Бійців ЗСУ активно підтримують волонтери, а також знаменитості, які забезпечують їх усім необхідним.

Читайте також: Дружина Усика повідомила, коли Ломаченко повернеться в ринг

Реклама

Активно розповідає про війну у себе в Instagram дружина українського боксера Олександра Усика. В інтерв'ю Fanday Катерина висловилася про військову службу для жінок.

"У мене просто раділо серце від того, що ми бачили в дорозі. Ми проїхали багато блокпостів і я побачила там звичайних мужиків. Мене розпирає гордість за наших чоловіків. Путін так насрав у душі наших людей, що об'єдналися всі українці. Раніше ж у нас хтось дивився у бік сходу, а хтось – у бік заходу. Кожен регіон мав свої погляди, а зараз ми єдиний організм. Коли закінчиться війна, потрібно, щоб Україна створила жіночу армію за контрактом.

Читайте також: Дружина Усика пояснила, чому боксер не міг назвати "Чий Крим"

Дівчаткам теж треба вміти боронитися. Я вважаю, що це правильно. Для армії я вже доросла, але хотіла б навчитися якимось військовим навичкам. Хоча б стріляти, вивчити прийоми, щоб уміти якось себе захистити".

Зазначимо, що обов'язкова служба для жінок у світі не така популярна. Найяскравіший приклад – Ізраїль, проте є винятки. Наприклад, ізраїльтянок не призивають до армії, якщо вони вийшли заміж до призовного віку або це суперечить їхній релігії.

Реклама

До речі, Катерину Усик жорстко розкритикував боксер Іван Редкач. Українець висміяв спроби дівчини розповідати про війну, бо вона виїхала з України.