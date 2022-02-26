8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Путин – изверг! Легенда Динамо уверен в победе Украины

Любомир Луканюк
26 февраля, 21:43
Знаменитый игрок киевского клуба Алексей Михайличенко не хочет жить в стране, напоминающей Россию

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

Война России с Украиной никого не оставила равнодушным. Высказался по этому поводу и легендарный динамовец Алексей Михайличенко.

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"Друзья, дорогие украинцы. Приветствую вас.

Я сейчас нахожусь в центре Киева возле Национальной оперы Украины. Мне очень больно видеть, как эти варвары поступают с нашей страной, с нашим городом. Мне очень больно видеть, как мы живем. Но мы живем и будем жить.

Не дай нам бог жить в стране, напоминающей Россию. Не дай нам бог, чтобы такой изверг, как Путин, правил Украиной. Я горжусь нашей страной, нашей армией и людьми. Мы обязательно победим. Слава Украине", – сказал Алексей Михайличенко.

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