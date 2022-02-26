8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Путін – нелюд! Легенда Динамо впевнений у перемозі України

Любомир Луканюк
26 лютого, 21:43
Знаменитий гравець київського клубу Олексій Михайличенко не хоче жити в країні, що нагадує Росію

Олексій Михайличенко / Фото: Facebook

Війна Росії із Україною нікого не залишила байдужим. Висловився із цього приводу і легендарний динамівець Олексій Михайличенко.

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"Друзі, дорогі українці. Вітаю вас.

Я зараз перебуваю у центрі Києва біля Національної опери України. Мені дуже боляче бачити, як ці варвари роблять з нашою країною, з нашим містом. Мені дуже боляче бачити, як ми живемо. Але ми живемо і житимемо.

Не дай нам бог жити у країні, що нагадує Росію. Не дай нам бог, щоб такий нелюд, як Путін, правив Україною. Я пишаюся нашою країною, нашою армією та людьми. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні", – сказав Олексій Михайличенко.

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