Пуговица лишила Украину медали Олимпиады в стрельбе: тренер объяснил необъяснимое

Выстрелом в чужую мишень Кулиш оставил себя без медали / Фото: Getty Images
Жуткий прокол лишил Украину медали Олимпиады. Во время финала в стрельбе из винтовки из трех положений украинец Сергей Кулиш выстрелил в чужую мишень вместо своей – и с третьего места опустился на восьмое, на котором и завершил соревнования
Сорвалась "бронза", если не медаль более высокого достоинства.
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"Такое случилось на стрельбе во второй раз за время Олимпийских Игр. Впервые подобное произошло с олимпийской чемпионкой Екатериной Эммонс. Теперь – с нами", – приводит слова тренера Сергея Кулиша Александра Каминского Суспільне
"Положение стоя, здесь амплитуда колебания винтовки большая. Сергей не проконтролировал. У него расстегнулась пуговица снизу, и его повело вправо"
"Я увидел, что выстрел есть, но на мишени никакой реакции. Сначала подумал, что сбой электроника – такое бывает, не показывает выстрел. Но здесь, вижу, хорват Горса обратился к судьям и показывает на мишень. Тогда я понял, что Сергей стрельнул ему (в мишень), да еще и в десятку"
"Сергей был готов, шел в тройке лидеров, мог побороться за первое-второе место. И даже после того инцидента он попадал в одни десятки. Вроде бы психологически был готов, но это невероятный случай. Один раз на миллион – и случилось именно с нами", – посетовал Каминский
Сергей Кулиш на Играх в Токио / Фото: НОК Украины
Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей.
Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.
Олимпиада продлится до 8 августа.
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