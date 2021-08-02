Гудзик позбавила Україну медалі Олімпіади у стрільбі: тренер пояснив незрозуміле

Олександр Камінський розповів, чому його підопічний Сергій Куліш, йдучи на медаль Ігор, вистрілив в чужу мішень і посів у фіналі останнє – восьме місце

Вистріл у чужу мішень залишив Куліша без медалі / Фото: Getty Images

Моторошний прокол позбавив Україну медалі Олімпіади. Під час фіналу у стрільбі з гвинтівки з трьох положень українець Сергій Куліш вистрілив у чужу мішень замість своєї – і з третього місця опустився на восьме, на якому і завершив змагання

Зірвалася "бронза", якщо не медаль вищої проби.

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"Таке трапилося на стрільбі вдруге за час Олімпійських Ігор. Вперше подібне сталося з олімпійською чемпіонкою Катериною Еммонс. Тепер – з нами", – наводить слова тренера Сергія Куліша Олександра Камінського Суспільне

"Положення стоячи, тут амплітуда коливання гвинтівки велика. Сергій не проконтролював. У нього розстебнувся ґудзик знизу, і його повело праворуч"

"Я побачив, що постріл є, але на мішені жодної реакції. Спочатку подумав, що збій електроніки – таке буває, не показує постріл. Але тут, бачу, хорват Горса звернувся до суддів і показує на мішень. Тоді я зрозумів, що Сергій стрельнув йому (в мішень), та ще й в десятку"

"Сергій був готовий, перебував у трійці лідерів, міг поборотися за перше-друге місце. І навіть після того інциденту він влучав лише в десятки. Начебто психологічно був готовий, але це неймовірний випадок. Один раз на мільйон – і сталося саме з нами", – поскаржився Камінський