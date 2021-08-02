Українець вистрілив по чужій мішені на Олімпіаді, перебуваючи на третьому місці

У фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень 28-річний український спортсмен Сергій Куліш претендував на п'єдестал, але зробив велику помилку і залишився без медалі Токіо-2020

Сергій Куліш на Іграх в Токіо / Фото: НОК України

Куліш потрапив в число восьми фіналістів у стрільбі з гвинтівки з трьох положень, і після першого виду – стрільби з коліна – йшов на третьому місці. Лідеру українець поступався лише 0,9 бала. Раніше в Токіо українець виявився тільки 29-м в стрільбі з гвинтівки на 10 метрів.

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Далі віце-чемпіон Олімпіади-2016 в Ріо Куліш йшов другим-третім, але під час третьої вправи не впорався з нервами і випадково вистрілив по чужій мішені. Це відкинуло його на восьме місце, де він і закінчив Ігри-2020.

Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо / Фото: НОК України

При цьому ще один українець, Олег Царьков, в фінал пробитися не зумі , з 1166 очками посівши у кваліфікації 22-й рядок.

"Золото" виграв китайський спортсмен Чжан Чанхуан. Він показав результат 466,0 встановивши новий олімпійський і світовий рекорд.

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Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

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