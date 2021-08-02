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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українець вистрілив по чужій мішені на Олімпіаді, перебуваючи на третьому місці

Олена Павлова Олена Павлова
2 серпня, 11:43
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У фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень 28-річний український спортсмен Сергій Куліш претендував на п'єдестал, але зробив велику помилку і залишився без медалі Токіо-2020
Сергій Куліш на Іграх в Токіо
Сергій Куліш на Іграх в Токіо / Фото: НОК України

Куліш потрапив в число восьми фіналістів у стрільбі з гвинтівки з трьох положень, і після першого виду – стрільби з коліна – йшов на третьому місці. Лідеру українець поступався лише 0,9 бала. Раніше в Токіо українець виявився тільки 29-м в стрільбі з гвинтівки на 10 метрів.

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Далі віце-чемпіон Олімпіади-2016 в Ріо Куліш йшов другим-третім, але під час третьої вправи не впорався з нервами і випадково вистрілив по чужій мішені. Це відкинуло його на восьме місце, де він і закінчив Ігри-2020.

Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо
Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо / Фото: НОК України

При цьому ще один українець, Олег Царьков, в фінал пробитися не зумі , з 1166 очками посівши у кваліфікації 22-й рядок.

"Золото" виграв китайський спортсмен Чжан Чанхуан. Він показав результат 466,0 встановивши новий олімпійський і світовий рекорд.

В тренді

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на "Сегодня":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
27
16
14
57
2
flag США СШАUS
20
24
16
60
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
20
13
45
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
6
22
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
9
18
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
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