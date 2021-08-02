"Це мій косяк": через ґудзик українець залишився без олімпійської медалі

Український стрілець Сергій Куліш претендував на нагороду Токіо-2020 у стрільбі з трьох положень, але випадково вистрілив у чужу мішень

Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо / Фото: НОК України

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо 2016 Сергій Куліш ледь не став мультимедалістом. Він до останнього претендував на нагороду в Токіо, але...

За словами Сергія, стрільба з трьох положень – його улюблена дисципліна. До третьої вправи – стрільбі стоячи – Сергій йшов у лідерах. Витримував паузу, цілився і в якийсь момент до нього підійшов суддя, щось сказав. Потім до суддівського столика побіг наш тренер. Щось трапилося! Мішень Куліша закрили – і він впав на восьме місце.

"Це мій косяк, – не приховуючи розчарування сказав нам Куліш. – Таке вперше зі мною сталося за всю кар'єру. За 18 років. Вистрілив по чужій мішені. Розстебнувся ґудзик на курточці, і моя стійка змінилася. Я вийшов на чужу мішень. Відчув дискомфорт, але час ішов, потрібно було робити постріли. Ну що вже тепер поробиш. Поганий досвід – теж досвід. Буду готуватися до Олімпіади-2024".

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