Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

"Це мій косяк": через ґудзик українець залишився без олімпійської медалі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
2 серпня, 12:31
Копіювати лінк
Український стрілець Сергій Куліш претендував на нагороду Токіо-2020 у стрільбі з трьох положень, але випадково вистрілив у чужу мішень
Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо
Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо / Фото: НОК України

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо 2016 Сергій Куліш ледь не став мультимедалістом. Він до останнього претендував на нагороду в Токіо, але...

За словами Сергія, стрільба з трьох положень – його улюблена дисципліна. До третьої вправи – стрільбі стоячи – Сергій йшов у лідерах. Витримував паузу, цілився і в якийсь момент до нього підійшов суддя, щось сказав. Потім до суддівського столика побіг наш тренер. Щось трапилося! Мішень Куліша закрили – і він впав на восьме місце.

"Це мій косяк, – не приховуючи розчарування сказав нам Куліш. – Таке вперше зі мною сталося за всю кар'єру. За 18 років. Вистрілив по чужій мішені. Розстебнувся ґудзик на курточці, і моя стійка змінилася. Я вийшов на чужу мішень. Відчув дискомфорт, але час ішов, потрібно було робити постріли. Ну що вже тепер поробиш. Поганий досвід – теж досвід. Буду готуватися до Олімпіади-2024".

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на "Сегодня":

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
28
16
15
59
2
flag США СШАUS
21
24
16
61
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
10
32
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
14
32
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
15
48
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
10
12
33
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
9
flag Італія ІталіяIT
4
9
15
28
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти