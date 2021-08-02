"Это мой косяк": из-за пуговицы украинец остался без олимпийской медали

Украинский стрелок Сергей Кулиш претендовал на награду Токио-2020 в стрельбе из трех положений, но случайно выстрелил в чужую мишень

Сергей Кулиш во время квалификации в Токио / Фото: НОК Украины

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-2016 Сергей Кулиш едва не стал мультимедалистом. Он до последнего претендовал на награду в Токио, но...

По словам Сергея, стрельба из трех положений – его любимая дисциплина. К третьему упражнению – стрельбе стоя – Сергей шел в лидерах. Выдерживал паузу, целился и в какой-то момент к нему подошел судья, что-то сказал. Потом к судейскому столику побежал наш тренер. Что-то случилось! Мишень Кулиша закрыли – и он упал на восьмое место.

"Это мой косяк, – не скрывая разочарования сказал нам Кулиш. – Такое впервые со мной произошло за всю карьеру. За 18 лет. Выстрелил по чужой мишени. Расстегнулась пуговица на курточке и мое положение изменилось. Я вышел на чужую мишень. Почувствовал дискомфорт, но время шло, нужно было делать выстрелы. Ну что уже сейчас поделаешь. Плохой опыт – тоже опыт. Буду готовиться к Олимпиаде-2024".

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