Украинец выстрелил по чужой мишени на Олимпиаде, находясь на третьем месте

В финале стрельбы из винтовки из трех положений 28-летний украинский спортсмен Сергей Кулиш претендовал на пьедестал, но совершил большую ошибку и остался без медали Токио-2020

Сергей Кулиш на Играх в Токио / Фото: НОК Украины

Кулиш попал в число восьми финалистов в стрельбе из винтовки из трех положений, и после первого вида – стрельбы с колена – шел на третьем месте. Лидеру украинец уступал всего 0,9 балла. Ранее в Токио украинец оказался только 29-м в стрельбе из винтовки на 10 метров.

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Дальше вице-чемпион Олимпиады-2016 в Рио Кулиш шел вторым-третьим, но во время третьего упражнения не совладал с нервами и случайно выстрелил по чужой мишени. Это отбросило его на восьмое место, где он и закончил Игры-2020.

Сергей Кулиш во время квалификации в Токио / Фото: НОК Украины

При этом еще один украинец, Олег Царьков, в финал пробиться не сумел, с 1166 очками заняв в квалификации 22-ю строчку.

"Золото" выиграл китайский спортсмен Чжан Чанхуан. Он показал результат 466,0 установив новый олимпийский и мировой рекорд.

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Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей.

Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

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