Украинец выстрелил по чужой мишени на Олимпиаде, находясь на третьем месте

Кулиш попал в число восьми финалистов в стрельбе из винтовки из трех положений, и после первого вида – стрельбы с колена – шел на третьем месте. Лидеру украинец уступал всего 0,9 балла. Ранее в Токио украинец оказался только 29-м в стрельбе из винтовки на 10 метров.
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Дальше вице-чемпион Олимпиады-2016 в Рио Кулиш шел вторым-третьим, но во время третьего упражнения не совладал с нервами и случайно выстрелил по чужой мишени. Это отбросило его на восьмое место, где он и закончил Игры-2020.
При этом еще один украинец, Олег Царьков, в финал пробиться не сумел, с 1166 очками заняв в квалификации 22-ю строчку.
"Золото" выиграл китайский спортсмен Чжан Чанхуан. Он показал результат 466,0 установив новый олимпийский и мировой рекорд.
Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей.
Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.
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