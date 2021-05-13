Продажная! Серфингистка ответила на оскорбления голым фото на песке

/ Фото: Instagram
Известная австралийская серфингистка Холли-Дейзи Коффи опубликовала очередное пикантное фото. Красотка с пышными формами лежит на песочке почти в чем мать родила – из белья на блондинке только микроскопические трусики.
Никаких слов под этим фото в Instagram австралийка не оставила, ограничившись двумя поцелуйчиками. А вот фолловеры спортсменки не могут налюбоваться видом.
"Вот это пляж! Хотел бы я сейчас там быть", – написал один поклонников Холли-Дейзи Коффи
Впрочем, что у австралийки в соцсетях хватает и недоброжелателей. Их количество возросло после того, как Холли-Дейзи, видимо, решив, что одним катанием на доске на жизнь не заработаешь, переключилась на продажу своих интимных фото.
- "Это же как нужно опуститься в жизни, чтобы секс-работа оставалась последней соломинкой"
- "Решила стать продажной"
- "И как чувствует себя твой мужчина, когда ты продаешь свое тело?" – осуждают австралийку в комментариях
На что серфингистка отвечает: "Я с нетерпением жду, когда это все искоренится. Годы борьбы с оскорблениями в Интернете должны прекратиться. Для онлайн-хулиганов должны наступить последствия. Пришло время привлечь их к ответственности".
Смотрите больше фото Холли-Дейзи Коффи
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