Прикрыла грудь рукой: велосипедистка показала новое горячее фото

Бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, променявшая двухколесного коня на вызывающее белье и модельный бизнес, в очередной раз продемонстрировала, что не ошиблась с выбором профессии. На новом снимке у себя в Instagram Люсия позировала на фоне океана лишь в одних трусиках, прикрыв шикарную грудь рукой.

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