11 августа 27’
Челси 1
Вильярреал 0
11 августа 90+3’ Видео
Динамо 2
Минай 0
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Президент ПСЖ о подписании Месси: "У нас лучший игрок в мире!"

Сергей Шаховец
11 августа, 21:54
Катарский миллиардер уверен, что после трансфера в парижский клуб Лионеля Месси, в его команде, наконец, собраны все "сливки" футбольного мира

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи считает, что они подписали лучшего игрока в мире / Фото: Reuters

Президент французского клуба ПСЖ Насер Аль-Хелаифи высказался о подписании Лионеля Месси. Катарский миллиардер в интервью Le Parisien отметил масштабность этой сделки.

Читайте также: На седьмом небе от счастья: фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси

Лионель Месси после подписания контракта с ПСЖ / Фото: Reuters

"Это исторический момент для клуба и мирового футбола, он особенный! Вы понимаете, что мы подписали контракт с Лионелем Месси в ПСЖ? Это мощно. Мы очень счастливы и гордимся. У нас лучший игрок в мире!" – сказал Насер Аль-Хелаифи.

Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси / Фото: Reuters

Журналисты поинтересовались у президента ПСЖ, не нарушает ли этот трансфер принцип финансового фэйр-плей. И не получил ли клуб "зеленый свет" от УЕФА на переход Месси за их отказ от Суперлиги.

"Это неправда, мы уважаем финансовый фэйр-плей. Если вы посмотрите внимательно, мы подписали четырех лучших игроков бесплатно (прим. – речь идет о Джорджиньо Вейнальдуме, Серхио Рамосе, Джанлуиджи Доннарумме и Лионеле Месси). У нас было прекрасное трансферное окно и мы всегда соблюдали правила. Это не имеет ничего общего с Суперлигой. Есть ревнивые люди. У нас прекрасные отношения с УЕФА, мы всегда были с ними очень честны. Мы сосредоточены только на собственном проекте", – заявил Насер Аль-Хелаифи изданию Le Parisien.

Лионель Месси прошел медобследование в Париже / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

Реклама