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Президент ПСЖ про підписання Мессі: "У нас найкращий гравець у світі!"

Сергій Шаховець
11 серпня, 21:54
Катарський мільярдер упевнений, що після трансферу в паризький клуб Ліонеля Мессі в його команді, нарешті, зібрані всі "вершки" футбольного світу

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі вважає, що вони підписали кращого гравця в світі / Фото: Reuters

Президент французького клубу ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі висловився про підписання Ліонеля Мессі. Катарський мільярдер в інтерв'ю Le Parisien наголосив на масштабності цієї угоди.

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Ліонель Мессі після підписання контракту з ПСЖ / Фото: Reuters

"Це історичний момент для клубу і світового футболу, він особливий! Ви розумієте, що ми підписали контракт з Ліонелем Мессі в ПСЖ? Це потужно. Ми дуже щасливі і пишаємося. У нас найкращий гравець у світі!" – сказав Насер Аль-Хелаїфі.

Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Журналісти поцікавилися у президента ПСЖ, чи не порушує цей трансфер принцип фінансового фейр-плей. І чи не отримав клуб "зелене світло" від УЄФА на перехід Мессі за їхню відмову від Суперліги.

"Це неправда, ми поважаємо фінансовий фейр-плей. Якщо ви подивитеся уважно, ми підписали чотирьох кращих гравців безкоштовно (Мова йде про Джорджиньо Вейнальдума, Серхіо Рамоса, Джанлуїджі Доннарумму і Ліонеля Месс. – Прим.). У нас було прекрасне трансферне вікно і ми завжди дотримувалися правил. Це не має нічого спільного з Суперлігою. Є ревниві люди. У нас чудові стосунки з УЄФА, ми завжди були з ними дуже чесні. Ми зосереджені тільки на власному проєкті", – заявив Насер Аль-Хелаїфі виданню Le Parisien.

Ліонель Мессі пройшов медогляд у Парижі / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що зарплата Мессі в Парижі чистими становитиме 35 млн євро на рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але удвічі менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро на рік.

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