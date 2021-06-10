Правительство Украины – подлецы, а лозунг – подлючий: Россия беснуется после решения УЕФА

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал требование УЕФА убрать надпись "Героям слава" с формы Украины правильной, а Крым – своей территорией

Форма сборной Украины на Евро-2020 / Фото: Reuters

Очень бурной оказалась реакция России на решение УЕФА убрать "Героям слава" с формы сборной Украины для Евро-2020. Так, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал правительство Украины подлецами.

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"УЕФА уже принял решение убрать этот подлючий лозунг, все нормально и правильно. А что касается карты, ну нарисовали и нарисовали. Главное, что мы знаем, что Крым – это наша территория. А там пусть картинки рисуют. Правильно, что РФС включился во все это и потребовал это убрать. Почему нет? Там сейчас вся Европа за Украину. Не говорю сейчас про народ, говорю про правительство Украины: они были подлецами чистыми, подлецами чистыми и остаются! Что о них еще скажешь", – цитирует Кожевникова Чемпионат

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму. В России аргументируют свое недовольство тем, что футбол должен оставаться вне политики. А элементы на новой экипировке сборной Украины, по их мнению, нарушают принципы УЕФА.

Форма сборной Украины без слогана "Героям Слава" / Фото: Сегодня

Однако придраться в футбольном Союзе смогли только к одному слогану "Героям слава". Якобы в сочетании со "Слава Украине" он несет явный политический смысл.

Хотя ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что форма сборной Украины была согласована задолго до презентации. А УЕФА одобрил новую форму сборной Украины с украинским Крымом и словами "Слава Украине!"