Позор после Шевченко: Дженоа размазали в первой игре без украинца

Фиорентина разбила Дженоа 6:0 / Фото: Коллаж: Сегодня

Под руководством временного нового тренера француза Абдулая Конко Дженоа разгромно уступила в гостях Фиорентине 0:6.

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При Шевченко, уволенном в прошлую субботу, у Дженоа таких разгромов не было.

Фиорентина – Дженоа – 6:0

Голы: Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77

На 11-й минуте Влахович (Фиорентина) не реализовал пенальти

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Это поражение стало крупнейшим для "грифонов" с 27 сентября 2020 года – тогда их с таким же счетом уничтожило Наполи.

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Поражение Дженоа от Фиорентины могло оказаться и крупнее, но на 11-й минуте форвард "фиалок" Влахович не смог реализовать пенальти – кипер гостей справился с "паненкой".

Шева проработал в Дженоа два месяца / Фото: Getty Images

Напомним, при Шевченко, которого отправили в отставку перед встречей с Фиорентиной, Дженоа провела 11 матчей – один выиграла, семь проиграла и три свела вничью, прочно прописавшись в зоне вылета Серии А.

За досрочный разрыв контракта штабу Шевченко должны заплатить 20 млн евро.