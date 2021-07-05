Пошла против правил: велосипедистка полностью разделась для Instagram

Люсия Яворчекова полностью обнажилась / Фото: Instagram
Бывшая велосипедистка из Словакии Люсия Яворчекова давно сделала ставку на откровенные фото в соцсетях, но последняя ее публикация, кажется, переступила черту дозволенного.
Девушка полностью разделась для лучшего кадра, а в комментарии под фото написала: "Изучите правила, как профессионал, чтобы их можно было нарушать, как художник".
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