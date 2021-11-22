22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
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Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
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Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
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Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Понравилось бить россиян: Беринчик выбрал новую жертву

Александр Трикиша
22 ноября, 23:48
Определился следующий соперник украинского боксера Дениса Беринчика. Защиту титула WBO International украинец проведет против бывшего претендента на пояс чемпиона мира

Беринчик встретится с Чаниевым / Фото: Facebook

18 декабря Денис Беринчик проведет поединок против россиянина Исы Чаниева. Это будет уже шестая защита титула украинцем.

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Чаниев одержал 15 побед на профессиональном ринге и потерпел три поражения. Кстати, досрочно его победил только Ричард Комми – следующий соперник Василия Ломаченко. На кону того поединка стоял титул чемпиона мира по версии IBF.

Отметим, что изначально бой Беринчика планировался на 27 ноября, но украинец получил травму в процессе подготовки. Кстати, мы писали, что во время тренировочного сбора в Буковеле Беринчик пошел в лес и наткнулся на пулю.

Беринчик провел на профессиональном ринге 15 боев и все выиграл. Девять его поединков завершились досрочно. В предыдущем поединке в марте этого года Беринчик нокаутировал Хосе Санчеса.

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Напомним, в июле Денис Беринчик победил звезду UFC россиянина с ирландским паспортом Артема Лобова в бою на голых кулаках. Это был первый поединок боксера в лиге кулачных боев.