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Беринчик возвращается в бокс! Появилась дата боя

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
2 ноября, 00:16
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Украинский боксер Денис Беринчик до конца года проведет еще один поединок. Обладатель титула WBO International в легком весе проведет следующий бой 18 декабря
Денис Беринчик
Денис Беринчик / Фото: Instagram

После опыта в боях на голых кулаках Беринчик вернется в бокс. Однако пока неизвестно, кто станет соперником призера Олимпиады-2012 и где состоится бой.

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Отметим, что изначально бой Беринчика планировался на 27 ноября, но украинец получил травму в процессе подготовки. Кстати, мы писали, что во время тренировочного сбора в Буковеле Беринчик пошел в лес и наткнулся на пулю.

Денис Беринчик
Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions, Instagram

Беринчик провел на профессиональном ринге 15 боев и все выиграл. Девять его поединков завершились досрочно. В предыдущем поединке в марте этого года Беринчик нокаутировал Хосе Санчеса.

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Напомним, в июле Денис Беринчик победил звезду UFC Артема Лобова в бою на голых кулаках. Это был первый поединок боксера в лиге кулачных боев.

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