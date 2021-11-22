22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Сподобалося бити росіян: Берінчик вибрав нову жертву

Олександр Трикіша
22 листопада, 23:48
Визначився наступний суперник українського боксера Дениса Берінчика. Захист титулу WBO International українець проведе проти колишнього претендента на пояс чемпіона світу

Берінчик зустрінеться з Чанієвим / Фото: Facebook

18 грудня Денис Беринчик проведе поєдинок проти росіянина Іси Чанієва. Це буде вже шостий захист титулу українцем.

Реклама

Чанієв здобув 15 перемог на професійному рингу та зазнав трьох поразок. До речі, достроково його переміг лише Річард Коммі – наступний суперник Василя Ломаченка. На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу за версією IBF.

Зазначимо, що бій Беринчика спочатку планувався на 27 листопада, але українець отримав травму в процесі підготовки. До речі, ми писали, що під час тренувального збору у Буковелі Берінчик пішов у ліс і натрапив на кулю.

Берінчик провів на професійному рингу 15 боїв та все виграв. Дев'ять його поєдинків завершилося достроково. У попередньому поєдинку у березні цього року Берінчик нокаутував Хосе Санчеса.

Реклама

Нагадаємо, у липні Денис Берінчик переміг зірку UFC росіянина з ірландським паспортом Артема Лобова у бою на голих кулаках. Це був перший поєдинок боксера у лізі кулачних боїв.