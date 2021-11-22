Сподобалося бити росіян: Берінчик вибрав нову жертву

Берінчик зустрінеться з Чанієвим / Фото: Facebook

18 грудня Денис Беринчик проведе поєдинок проти росіянина Іси Чанієва. Це буде вже шостий захист титулу українцем.

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Чанієв здобув 15 перемог на професійному рингу та зазнав трьох поразок. До речі, достроково його переміг лише Річард Коммі – наступний суперник Василя Ломаченка. На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу за версією IBF.

Зазначимо, що бій Беринчика спочатку планувався на 27 листопада, але українець отримав травму в процесі підготовки. До речі, ми писали, що під час тренувального збору у Буковелі Берінчик пішов у ліс і натрапив на кулю.

Берінчик провів на професійному рингу 15 боїв та все виграв. Дев'ять його поєдинків завершилося достроково. У попередньому поєдинку у березні цього року Берінчик нокаутував Хосе Санчеса.

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Нагадаємо, у липні Денис Берінчик переміг зірку UFC росіянина з ірландським паспортом Артема Лобова у бою на голих кулаках. Це був перший поєдинок боксера у лізі кулачних боїв.