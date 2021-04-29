Полуфиналы Лиги Европы: расписание, трансляции и результаты

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter
Сегодня в Манчестере и Вильярреале состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы встреч и обновляемые результаты.
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Лига Европы. 1/2 финала
Четверг, 29 апреля
22:00 Манчестер Юнайтед – Рома
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котировки на матч: 1.55 – 4.35 – 6.40
На проход: 1.37 – 3.30
22:00 Вильярреал – Арсенал
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котировки на матч: 2.70 – 3.35 – 2.91
На проход: 2.30 – 1.68
Ответные матчи – 6 мая
Финал – 26 мая, Гданьск
Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter
Напомним, ранее состоялись первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.
Реал сыграл вничью 1:1 с Челси.
ПСЖ проиграл Манчестер Сити 1:2.