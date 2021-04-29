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Полуфиналы Лиги Европы: расписание, трансляции и результаты

29 апреля, 10:44

Олег Люлька

Решающие матчи во втором по значимости еврокубковом турнире – кто с кем играет, шансы на проход, где смотреть поединки и обновляемые результаты

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Сегодня в Манчестере и Вильярреале состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы встреч и обновляемые результаты.

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Лига Европы. 1/2 финала

Четверг, 29 апреля

22:00 Манчестер Юнайтед – Рома
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котировки на матч: 1.55 – 4.35 – 6.40
На проход: 1.37 – 3.30

22:00 Вильярреал – Арсенал
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котировки на матч: 2.70 – 3.35 – 2.91
На проход: 2.30 – 1.68

Ответные матчи – 6 мая

Финал – 26 мая, Гданьск

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Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Напомним, ранее состоялись первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

Реал сыграл вничью 1:1 с Челси.

ПСЖ проиграл Манчестер Сити 1:2.

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УЕФА расписание результаты Лига Европы

Источник: Сегодня|Спорт

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