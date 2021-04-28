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Первая судья-трансгендер в футболе: фото "до и после" и реакция УЕФА

28 апреля, 14:30

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Израильский арбитр Саги Берман стал арбитрессой Сапир Берман. К ее услугам на матчах будет отдельная раздевалка. УЕФА не скрывает своего восторга

Судья-трансгендер Сапир Берман

Судья-трансгендер Сапир Берман / Фото: Федерация футбола Израиля

В УЕФА отреагировали на историю из Израиля, где появился первый судья-трансгендер. 26-летний арбитр Саги Берман начал процесс смены пола. Теперь ее зовут Сапир Берман ("Сапир" на иврите означает "сапфир").

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"Вдохновляющая история, которая демонстрирует дух открытости футбола. Молодец, Сапир Берман, мы с тобой!" – говорится в сообщении Европейского футбольного союза в Twitter

Отметим, что у Берман отныне будет отдельная от мужчин раздевалка во время матчей.

Ранее Берман заявила, что ощущает себя женщиной, но боялась раскрыться, работая в мужской индустрии. По ее словам, люди тепло отреагировали на ее заявление, что придало ей уверенности. При этом Сапир отметила, что сохраняет профессиональные амбиции и по-прежнему намерена обслуживать матчи в Израиле и на международном уровне.

"Выйти на свет было необходимо в первую очередь для меня самой, для моей души. Знаю, что поступаю правильно", – заявила Берман

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"У нас новая судья. Первая рефери-трансгендер. Мы очень гордимся", – заявили ранее в Федерации футбола Израиля

Истории самых известных трансгендеров мира

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