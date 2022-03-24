Пока не Украина: стали известны еще два участника ЧМ-2022

Япония и Саудовская Аравия сыграют на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Сегодня по всему миру проходят поединки отбора на ЧМ-2022. Принимать участие в них должна была и Украина, но поединок с шотландцами перенесли на июнь из-за военного вторжения России.

До сегодня определились 15 из 32-х участников Мундиаля. Сегодня утром стали известны еще две сборные, которые сыграют в Катаре. Ими стали представители азиатской конфедерации – Саудовская Аравия и Япония.

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Команды соревнуются в одной группе с Австралией и из квартета на турнир напрямую выходят две команды. Сегодня японцы гостили на "зеленом континенте" и сумели обыграть хозяев со счетом 2:0.

Герой матча Митома вышел на поле на 84 минуте и оформил дубль, отличившись на 89 и 90+4 минутах. Этот результат теперь не позволяет австралийцам подняться выше третьего места, а потому команде предстоит пробиваться на Мундиаль через плей-офф.

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Ранее от Азии себе путевки на турнир обеспечили Иран, Южная Корея, а также Катар на правах хозяев. Нынче состав участников ЧМ-2022 выглядит следующим образом:

Катар Бразилия Аргентина Франция Испания Германия Англия Бельгия Нидерланды Хорватия Дания Швейцария Сербия Иран Южная Корея Япония Саудовская Аравия

Напомним, что ФИФА выкинула Россию из отбора на Мундиаль. Команда Валерия Карпина вынуждена расплачиваться за фашистские действия своей армии на территории Украины.