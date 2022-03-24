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Поки що не Україна: стали відомі ще два учасники ЧС-2022

24 березня, 16:42
В азійській конфедерації визначилися долі двох путівок на Мундіаль у Катарі. На чемпіонат світу поїдуть Японія та Саудівська Аравія

Японія та Саудівська Аравія зіграють на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Сьогодні у всьому світі проходять поєдинки відбору на ЧС-2022. Брати участь у них мала й Україна, але поєдинок із шотландцями перенесли на червень через військове вторгнення Росії.

До сьогодні визначилися 15 із 32-х учасників Мундіалю. Сьогодні вранці стали відомі ще дві збірні, які зіграють у Катарі. Ними стали представники азійської конфедерації – Саудівська Аравія та Японія.

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Команди змагаються в одній групі з Австралією і з квартету на турнір безпосередньо виходять дві команди. Сьогодні японці гостювали на "зеленому континенті" та зуміли обіграти господарів з рахунком 2:0.

Герой матчу Мітома вийшов на поле на 84 хвилині та оформив дубль, відзначившись на 89 та 90+4 хвилинах. Цей результат тепер не дозволяє австралійцям піднятися вище третього місця, а тому команді належить пробиватися на Мундіаль через плей-офф.

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Раніше від Азії собі путівки на турнір забезпечили Іран, Південна Корея та Катар на правах господарів. Нині склад учасників ЧС-2022 виглядає так:

  1. Катар
  2. Бразилія
  3. Аргентина
  4. Франція
  5. Іспанія
  6. Німеччина
  7. Англія
  8. Бельгія
  9. Нідерланди
  10. Хорватія
  11. Данія
  12. Швейцарія
  13. Сербія
  14. Іран
  15. Південна Корея
  16. Японія
  17. Саудівська Аравія

Нагадаємо, що ФІФА викинула Росію з відбору на Мундіаль. Команда Валерія Карпіна змушена розплачуватись за фашистські дії своєї армії на території України.