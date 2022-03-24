Поки що не Україна: стали відомі ще два учасники ЧС-2022

Японія та Саудівська Аравія зіграють на ЧС-2022 / Фото: Getty Images
Сьогодні у всьому світі проходять поєдинки відбору на ЧС-2022. Брати участь у них мала й Україна, але поєдинок із шотландцями перенесли на червень через військове вторгнення Росії.
До сьогодні визначилися 15 із 32-х учасників Мундіалю. Сьогодні вранці стали відомі ще дві збірні, які зіграють у Катарі. Ними стали представники азійської конфедерації – Саудівська Аравія та Японія.
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Команди змагаються в одній групі з Австралією і з квартету на турнір безпосередньо виходять дві команди. Сьогодні японці гостювали на "зеленому континенті" та зуміли обіграти господарів з рахунком 2:0.
Герой матчу Мітома вийшов на поле на 84 хвилині та оформив дубль, відзначившись на 89 та 90+4 хвилинах. Цей результат тепер не дозволяє австралійцям піднятися вище третього місця, а тому команді належить пробиватися на Мундіаль через плей-офф.
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Раніше від Азії собі путівки на турнір забезпечили Іран, Південна Корея та Катар на правах господарів. Нині склад учасників ЧС-2022 виглядає так:
- Катар
- Бразилія
- Аргентина
- Франція
- Іспанія
- Німеччина
- Англія
- Бельгія
- Нідерланди
- Хорватія
- Данія
- Швейцарія
- Сербія
- Іран
- Південна Корея
- Японія
- Саудівська Аравія
Нагадаємо, що ФІФА викинула Росію з відбору на Мундіаль. Команда Валерія Карпіна змушена розплачуватись за фашистські дії своєї армії на території України.