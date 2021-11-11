11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
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Почему загорелся стадион перед игрой Украина – Болгария: и что с матчем

Олег Люлька
11 ноября, 16:00
Помощь пожарных на арене "Черноморец" в Одессе не понадобилась – угрозы проведению матча нет

Пожар на стадионе в Одессе / Фото: Думская

Пожар на одесском стадионе "Черноморец", где сегодня в 19:30 состоится товарищеский матч нашей сборной, произошел в бизнес-центре арены.

Онлайн Украина – Болгария доступен на нашем сайте.

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Украина – Болгария: где смотреть матч

Как сообщает Думская со ссылкой на информацию от ГСЧС, из-за короткого замыкания в офисном кулере вспыхнуло имущество на площади два квадратных метра.

Загорание ликвидировали при помощи огнетушителей ВП-5 еще до прибытия пожарных расчетов. Никто не пострадал. Угрозы проведению матча Украина – Болгария нет.

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Фото – Думская

Тем временем под угрозой матч Украины с Боснией 16 ноября.