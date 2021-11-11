Почему загорелся стадион перед игрой Украина – Болгария: и что с матчем

Пожар на стадионе в Одессе / Фото: Думская

Пожар на одесском стадионе "Черноморец", где сегодня в 19:30 состоится товарищеский матч нашей сборной, произошел в бизнес-центре арены.

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Украина – Болгария: где смотреть матч

Как сообщает Думская со ссылкой на информацию от ГСЧС, из-за короткого замыкания в офисном кулере вспыхнуло имущество на площади два квадратных метра.

Загорание ликвидировали при помощи огнетушителей ВП-5 еще до прибытия пожарных расчетов. Никто не пострадал. Угрозы проведению матча Украина – Болгария нет.

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Фото – Думская

Тем временем под угрозой матч Украины с Боснией 16 ноября.