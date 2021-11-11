11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
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Чому спалахнув стадіон перед грою Україна – Болгарія: і що з матчем

Олег Люлька
11 листопада, 16:00
Допомога пожежників на арені "Чорноморець" в Одесі не знадобилася – загрози проведенню матчу немає

Пожежа на стадіоні в Одесі / Фото: Думська

Пожежа на одеському стадіоні "Чорноморець", де сьогодні о 19:30 відбудеться товариський матч нашої збірної, сталася у бізнес-центрі арени.

Онлайн Україна – Болгарія доступний на нашому сайті.

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Україна – Болгарія: де дивитись матч

Як повідомляє Думська з посиланням на інформацію від ДСНС, через коротке замикання в офісному кулері спалахнуло майно на площі два квадратних метри.

Загоряння було ліквідовано за допомогою вогнегасників ВП-5 ще до прибуття пожежних розрахунків. Ніхто не постраждав. Загрози проведенню матчу Україна – Болгарія немає.

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Фото – Думська

Тим часом під загрозою матч України із Боснією 16 листопада.