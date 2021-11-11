Чому спалахнув стадіон перед грою Україна – Болгарія: і що з матчем

Пожежа на стадіоні в Одесі / Фото: Думська
Пожежа на одеському стадіоні "Чорноморець", де сьогодні о 19:30 відбудеться товариський матч нашої збірної, сталася у бізнес-центрі арени.
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Україна – Болгарія: де дивитись матч
Як повідомляє Думська з посиланням на інформацію від ДСНС, через коротке замикання в офісному кулері спалахнуло майно на площі два квадратних метри.
Загоряння було ліквідовано за допомогою вогнегасників ВП-5 ще до прибуття пожежних розрахунків. Ніхто не постраждав. Загрози проведенню матчу Україна – Болгарія немає.
Фото – Думська
Тим часом під загрозою матч України із Боснією 16 листопада.