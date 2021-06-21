Почему Украине нужно попасть на Италию, которую на Евро-2020 все боятся

Если наши футболисты хотят пошуметь на Евро, им нужны великие победы. К тому же тренерский штаб Андрея Шевченко состоит из итальянцев

Сборная Украины, Шапаренко и Сидорчук / Фото: Reuters

Понедельник на чемпионате Европы – большой игровой день. Групповой этап четырьмя матчами завершают сразу в двух когортах. У нас началась онлайн-трансляция Украина – Австрия. "Сине-желтым" достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф, но сразу на одного из фаворитов турнира.

Мы проанализировали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию. Наши футболисты могут занять второе или третье место. Но в случае поражения сегодня с третьей позиции можно и не попасть в 1/8 финала. Так что же делать команде Андрея Шевченко?

На самом деле, ответ – простой. Нужно уверенно побеждать австрийцев и смело выходить на бой с итальянцами. Причин для такого шага несколько.

Чемпионаты Европы – грандиозные ярмарки футболистов. Но скауты точно не оценят, если мы будем опасаться скромную сборную Австрии и играть с ней на ничью, а затем так же отбиваться в 1/8 финала от итальянцев. Нужно действовать с позиции силы – по крайней мере, сегодня. Так что только вперед и без страха! Эффектная победа над Австрией поднимет авторитет Украины на Евро и заставит с некоторой опаской отнестись к нам "Скуадру адзурру". Кроме того, украинцы сами больше поверят в свои возможности и с уверенностью в реальности сенсации будут выходить на игру с Италией. Лидер нашей полузащиты Руслан Малиновский выступает в чемпионате Италии. Форварда Романа Яремчука сватают то в Милан, то в Рому. На защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко посматривает Наполи и другие команды Серии А. Так что матч с Италией – отличный шанс для парней показать себя во всей красе и поднять цену. А Ярмоленко доказать, что рано его списывать в утиль. Тренерский штаб Андрея Шевченко состоит преимущественно из итальянских специалистов. Так игру какого соперника они могут разобрать на мельчайшие детали лучше других и найти противоядие? Если наши проиграют австрийцам и чудом пройдут в 1/8 финала с третьего места в группе, то далее их ждет кто-то из грандов: Испания, Бельгия, Германия, Франция или Португалия. Разве перспектива встречи с ними привлекательней дуэли с итальянцами?

Тем временем Украина назвала заявку на матч против Австрии.

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Самый выдающийся результат сборная Украины достигла на ЧМ-2006, когда дошла до четвертьфинала. В Германии наши уступили итальянцам 0:3, но выглядели достойно и крупный счет не отражает событий на поле. Тогда Гусин попал в штангу, от удара Гусева соперника спас Буффон. Так что Шева может рассказать подопечным о том матче и убедить, что шанс на успех есть. И не помешает напомнить, что в жизни всегда есть место подвигу, нужно лишь сильно захотеть и поверить в чудо.

Вашему вниманию – таблицы всех групп Евро-2020.

Смотрите, как итальянцы разгромили швейцарцев: