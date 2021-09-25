25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
Верес 1
25 сентября 90’
Рух 0
Динамо 2
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
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Плохой знак для Усика: всплыла рекордная особенность Джошуа

Александр Трикиша
25 сентября, 21:11
Сегодня в Лондоне Александр Усик проведет поединок против Энтони Джошуа за четыре чемпионских пояса. Поединок пройдет на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. И в этом преимущество британца!

Джошуа - чемпион мира / Фото: Reuters

Джошуа будет защищать свои титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Онлайн боя Усик – Джошуа есть на нашем сайте.

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Издание Mirror подсчитало, что Энтони имеет лучшую статистику среди боксеров по победам на футбольных стадионах, чем у любого другого британского чемпиона мира за последние 50 лет!

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Джошуа ранее побеждал Мэтта Легга, Владимира Кличко и Александра Поветкина на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Бой против Кличко, кстати, собрал на трибунах рекордные для Великобритании 90 тысяч зрителей.

Также Джошуа боксировал против Карлоса Такама и Джозефа Паркера на стадионе "Миллениум" в Кардиффе и оба раза выиграл.

В целом в поединках на футбольных стадионах Джошуа добился чудовищной статистики нокаутов – 80 процентов!

Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.575, на победу Усика – 3.012, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

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