Плохой знак для Усика: всплыла рекордная особенность Джошуа

Джошуа - чемпион мира / Фото: Reuters

Джошуа будет защищать свои титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Онлайн боя Усик – Джошуа есть на нашем сайте.

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Издание Mirror подсчитало, что Энтони имеет лучшую статистику среди боксеров по победам на футбольных стадионах, чем у любого другого британского чемпиона мира за последние 50 лет!

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Джошуа ранее побеждал Мэтта Легга, Владимира Кличко и Александра Поветкина на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Бой против Кличко, кстати, собрал на трибунах рекордные для Великобритании 90 тысяч зрителей.

Также Джошуа боксировал против Карлоса Такама и Джозефа Паркера на стадионе "Миллениум" в Кардиффе и оба раза выиграл.

В целом в поединках на футбольных стадионах Джошуа добился чудовищной статистики нокаутов – 80 процентов!

Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.575, на победу Усика – 3.012, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).