25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Поганий знак для Усика: спливла рекордна особливість Джошуа

Олександр Трикіша
25 вересня, 21:11
Сьогодні в Лондоні Олександр Усик проведе поєдинок проти Ентоні Джошуа за чотири чемпіонські пояси. Поєдинок пройде на стадіоні "Тоттенгем" в Лондоні. І в цьому перевага британця!

Джошуа - чемпіон світу / Фото: Reuters

Джошуа захищатиме свої титули WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі. Онлайн бою Усик – Джошуа є на нашому сайті.

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Видання Mirror підрахувало, що Ентоні має кращу статистику серед боксерів за перемогами на футбольних стадіонах, ніж у будь-якого іншого британського чемпіона світу за останні 50 років!

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Джошуа раніше перемагав Метта Легга, Володимира Кличка і Олександра Повєткіна на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Бій проти Кличка, до речі, зібрав на трибунах рекордні для Великобританії 90 тисяч глядачів.

Також Джошуа боксував проти Карлоса Такама і Джозефа Паркера на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі і обидва рази виграв.

В цілому в поєдинках на футбольних стадіонах Джошуа домігся жахливої статистики нокаутів – 80 відсотків!

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.575, на перемогу Усика – 3.012, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

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