15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Петраков выстрелил себе в ногу: вот вам и эхо матча Украина – Босния

Андрей Трофимов
13 октября, 13:10
Тренеру сборной Украины Александру Петракову досталось от агента Вячеслава Заховайло за то, что тот не вызвал Руслана Малиновского, а теперь жалуется на нехватку креативных игроков

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

К болельщицкой критике тренера сборной Украины Александра Петракова после львовских 1:1 с Боснией присоединился известный футбольный агент Вячеслав Заховайло.

"Малиновский адаптирован к вертикальному стилю (который исповедует Петраков) в Аталанте. Не вызвав его в сборную, Петраков выстрелил сам себе в ногу. И смешно было от него слышать после матча с Боснией, что на лавке запасных ему не хватило креативных игроков... И тем более, что Малиновский не подходит ему по стилю", – написал в Facebook Заховайло

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

Реклама

Ранее Заховайло объяснил, почему у сборной Украины садятся батарейки во втором тайме.

"Сборная укомплектована игроками Шахтера и Динамо, где исповедуется другой стиль игры. И, соответственно, игроки адаптированы к другим объемам работы. Есть разница, выполнять скоростную работу на дистанциях 10-20 метров, или, например, 50-60 метров? Разница огромная..."

"Вот этим и отличается позиционный стиль от вертикального. В клубе ты адаптирован к другому виду нагрузок. И приглашая на пост главного тренера сборной специалиста с другим стилем игры (отличным от базовых клубов), ты очень рискуешь опозориться. В сборной нет времени на физическую переподготовку игроков", – отметил Заховайло.

Реклама

Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Напомним, шансы на второе место в группе и попадание в плей-офф у сборной Украины еще остаются. При определенных раскладах нам может хватить даже ничьей в выездной игре с Боснией 16 ноября.

Реклама

Читайте также:

Реклама