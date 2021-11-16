16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
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Перед матчем Босния – Украина можно бесплатно пройти тест на коронавирус

Александр Трикиша
16 ноября, 18:50
Перед матчем Босния и Герцеговина – Украина в отборе на ЧМ-2022 болельщик смогут бесплатно пройти тестирование на антиген на коронавирус при наличии билета на поединок

Перед матчем Босния - Украина болельщиков бесплатно протестируют на коронавирус / Фото: REUTERS

Встреча пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле". Босния – Украина онлайн смотреть можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Пункты тестирования будут работать до 21:30 по киевскому времен. Сам поединок начнется в 21:45. Болельщикам будет доступны 18 точек для тестирования. Нужно толко предъявить билет на матч, пишет reprezentacija.ba.

При этом, отмечается, что экспресс-тестирование на антиген не является обязательным для зрителей, у которых уже есть собственный отрицательный тест на антиген (не старше 48 часов), или ПЦР-тест на COVID (не старше 72 часов), или подтверждение перенесенного COVID-19 (не старше шести месяцев) или сертификат о вакцинации.

Напомним, что Босния уже лишилась шансов на выход в плей-офф, а вот Украине необходимо обязательно выигрывать. Но это еще не все – даже в случае победы украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.

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