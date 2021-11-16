Перед матчем Боснія – Україна можна безкоштовно пройти тест на коронавірус

Перед матчем Боснія -Україна вболівальників протестують на коронавірус / Фото: REUTERS

Зустріч проходитиме у Зениці на стадіоні "Біліно Поле". Боснія – Україна онлайн дивитись можна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.

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Пункти тестування працюватимуть до 21:30 за київським часом. Сам поєдинок розпочнеться о 21:45. Уболівальникам буде доступно 18 точок для тестування. Потрібно лише пред'явити квиток на матч, пише reprezentacija.ba.

При цьому, зазначається, що експрес-тестування на антиген не є обов'язковим для глядачів, які вже мають власний негативний тест на антиген (не старше 48 годин), або ПЛР-тест на COVID (не старше 72 годин), або підтвердження перенесеного COVID-19 (не старше шести місяців) або сертифікат про вакцинацію.

Нагадаємо, що Боснія вже втратила шанси на вихід у плей-офф, а ось Україні необхідно обов'язково вигравати. Але це ще не все – навіть у разі перемоги українцям доведеться озиратися на результат матчу Фінляндія – Франція.