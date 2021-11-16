16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Перед матчем Боснія – Україна можна безкоштовно пройти тест на коронавірус

Олександр Трикіша
16 листопада, 18:50
Перед матчем Боснія та Герцеговина – Україна у відборі на ЧС-2022 уболівальники зможуть безкоштовно пройти тестування на антиген на коронавірус за наявності квитка на поєдинок

Перед матчем Боснія -Україна вболівальників протестують на коронавірус / Фото: REUTERS

Зустріч проходитиме у Зениці на стадіоні "Біліно Поле". Боснія – Україна онлайн дивитись можна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.

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Пункти тестування працюватимуть до 21:30 за київським часом. Сам поєдинок розпочнеться о 21:45. Уболівальникам буде доступно 18 точок для тестування. Потрібно лише пред'явити квиток на матч, пише reprezentacija.ba.

При цьому, зазначається, що експрес-тестування на антиген не є обов'язковим для глядачів, які вже мають власний негативний тест на антиген (не старше 48 годин), або ПЛР-тест на COVID (не старше 72 годин), або підтвердження перенесеного COVID-19 (не старше шести місяців) або сертифікат про вакцинацію.

Нагадаємо, що Боснія вже втратила шанси на вихід у плей-офф, а ось Україні необхідно обов'язково вигравати. Але це ще не все – навіть у разі перемоги українцям доведеться озиратися на результат матчу Фінляндія – Франція.

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