4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Папа мячик не дает! Степаненко довел детей до слез бразильскими финтами (видео)

Андрей Трофимов
3 ноября, 14:49
Супруга футболиста Шахтера и сборной Украины Тараса Степаненко поделилась уморительным домашним видео

Степаненко с сыном. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Сегодня Шахтер играет в Лиге чемпионов с Реалом. Онлайн Реал – Шахтер доступен на нашем сайте.

Реал – Шахтер: где смотреть матч

Реклама

А в день поединка "горняков" в Мадриде жена полузащитника Шахтера Тараса Степаненко Маргарита показала в соцсетях архивное видео, как ее муж оттачивает дома свое мастерство на детях.

Тарас бегает с мячом по кухне, предлагая сыновьям отобрать у него мяч. Но у них это не очень получается, и они начинают рыдать.

"Папа мячик не дает!" – весь в слезах, пожаловался один из мальчишек маме.

Реклама

Тарас Степаненко и его семья / Фото: Instagram

Реклама

Напомним, на днях 32-летний Степаненко продлил контракт с Шахтером до лета 2024 года.

Смотрите, как на это отреагировала его жена: