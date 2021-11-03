Тато м'ячик не дає! Степаненко довів дітей до сліз бразильськими фінтами (відео)

Степаненко із сином. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

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Реал – Шахтар: де дивитись матч

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А в день поєдинку "гірників" у Мадриді дружина півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка Маргарита показала у соцмережах архівне відео, як її чоловік відточує вдома свою майстерність на дітях.

Тарас бігає з м'ячем кухнею, пропонуючи синам відібрати у нього м'яч. Але їм це не дуже вдається, і вони починають плакати.

"Тато м'ячик не дає!" – весь у сльозах, поскаржився один із хлопчиків мамі.

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Тарас Степаненко і його родина / Фото: Instagram

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Нагадаємо, днями 32-річний Степаненко продовжив контракт із Шахтарем до літа 2024 року.

Дивіться, як на це відреагувала його дружина: