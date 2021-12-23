Озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине

Абраменко - наша надежда и на Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что у него скромные медальные ожидания от выступлений наших спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.
Она пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
"Будем откровенны, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо", – приводит слова Гутцайта uspa.com.ua.
"Понимаю, что нас пока огорчают биатлонисты. С президентом Федерации биатлона Владимиром Брынзаком мы общаемся еженедельно, и он откровенно рассказывает обо всех неудачах на старте сезона. Я верю в потенциал нашей сборной по биатлону и надеюсь, что их непростая подготовка принесет результат в Пекине".
"Также удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы были намного успешнее биатлонистов. Я разговаривал с главным тренером сборной по фристайлу Энвером Аблаевым. Он говорит, что его подопечные хорошо готовы и нацелены на результат", – сказал министр спорта.
Ранее аналитический портал Gracenote сделал прогноз медального зачета зимней Олимпиады-2022. По их версии, награды Игр добудут 27 стран, среди которых не будет Украины.
Напомним, что на предыдущей зимней Олимпиаде, в Пхенчхане-2018, единственную награду Украине, золотую, принес фристайлист Александр Абраменко.
Добавим, что на недавних Играх в Токио Украина выиграла всего одно золото, благодаря Жану Беленюку, что стало худшим результатом нашей страны на летних Олимпиадах за время независимости.