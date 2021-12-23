Озвучено медальний план України на Олімпіаду в Пекіні

Абраменко - наша надія і на Пекін / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що у нього скромні медальні очікування від виступів наших спортсменів на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Вона триватиме з 4 по 20 лютого 2022 року.

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"Будемо відверті, якщо ми привеземо з Пекіна-2022 бодай одну медаль, то це вже буде добре", – наводить слова Гутцайта uspa.com.ua.

/ Фото: Facebook

"Розумію, що нас поки що засмучують біатлоністи. З президентом Федерації біатлону Володимиром Бринзаком ми спілкуємося щотижня, і він відверто розповідає про всі невдачі на старті сезону. Я вірю в потенціал нашої збірної з біатлону і сподіваюся, що їхня непроста підготовка принесе результат у Пекіні" .

Юлія Джима / Фото: Getty Images

"Також удача не завадить і нашим фристайлістам, які на початку зими були значно успішнішими за біатлоністів. Я розмовляв з головним тренером збірної з фристайлу Енвером Аблаєвим. Він каже, що його підопічні добре готові і націлені на результат", – сказав міністр спорту.

Аналітики прогнозують, що Україна залишиться без медалей на Іграх у Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше аналітичний портал Gracenote зробив прогноз медального заліку зимової Олімпіади-2022. За їхньою версією, нагороди Ігор здобудуть 27 країн, серед яких не буде України.

Олімпіада-2022 / Фото: Reuters

Нагадаємо, що на попередній зимовій Олімпіаді, у Пхенчхані-2018, єдину нагороду Україні, золоту, приніс фристайліст Олександр Абраменко.

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Олександр Абраменко / Фото: Getty Images

Додамо, що на недавніх Іграх у Токіо Україна виграла лише одне золото, завдяки Жану Беленюку, що стало найгіршим результатом нашої країни на літніх Олімпіадах за часів незалежності.