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Отпустили за бесплатно и еще должны остались: новые подробности расставания Месси с Барселоной

Сергей Шаховец
12 августа, 09:21
Каталонский клуб задолжал своему бывшему капитану кругленькую сумму. В истекшем контракте звездного аргентинца был прописан бонус за лояльность, который составляет 39 миллионов евро

Барселона должна Месси еще 39 миллионов евро / Фото: Reuters

Испанская Барселона имеет огромную задолженность перед аргентинским нападающим Лионелем Месси. "Сине-гранатовые" должны заплатить своему бывшему футболисту бонус за лояльность, который составит 39 миллионов евро. Бонус был прописан в истекшем контракте аргентинца с каталонским клубом, сообщает El Mundo.

Эта сумма на 4 миллиона превышает годовую зарплату Месси, которую он будет получать в ПСЖ. Неплохая добавка к зарплате!

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Лионель Месси после подписания контракта с ПСЖ / Фото: Reuters

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Напомним, что 11 августа парижский клуб ПСЖ презентовал своего новичка Лионеля Месси, который перешел на правах свободного агента из испанской Барселоны.

Зарплата Месси в Париже составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

Лионель Месси / Фото: Reuters

Ранее, 5 августа, каталонский клуб объявил, что не будет продлевать контракт с Месси в связи с финансовыми препятствиями, прописанными в регламенте испанской Ла Лиги.

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