Відпустили безкоштовно і ще залишилися винні: нові подробиці розставання Мессі з Барселоною

Барселона винна Мессі ще 39 мільйонів євро / Фото: Reuters

Іспанська Барселона має величезну заборгованість перед аргентинським нападаючим Ліонелем Мессі. "Синьо-гранатові" мають сплатити своєму колишньому футболісту бонус за лояльність, який складе 39 мільйонів євро. Бонус був прописаний у минулому контракті аргентинця з каталонським клубом, повідомляє El Mundo.

Ця сума на 4 мільйони перевищує річну зарплату Мессі, яку він отримуватиме в ПСЖ. Непогана добавка до зарплати!

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Ліонель Мессі після підписання контракту з ПСЖ / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що 11 серпня паризький клуб ПСЖ презентував свого новачка Ліонеля Мессі, який перейшов на правах вільного агента з іспанської Барселони.

Зарплата Мессі в Парижі становитиме 35 млн євро на рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але удвічі менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро в рік.

Ліонель Мессі / Фото: Reuters

Раніше, 5 серпня, каталонський клуб оголосив, що не продовжуватиме контракт з Мессі у зв'язку з фінансовими перешкодами, прописаними в регламенті іспанської Ла Ліги.