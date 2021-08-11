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Президент ПСЖ про підписання Мессі: "У нас найкращий гравець у світі!"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 серпня, 21:54
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Катарський мільярдер упевнений, що після трансферу в паризький клуб Ліонеля Мессі, в його команді, нарешті, зібрані всі "вершки" футбольного світу
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі вважає, що вони підписали кращого гравця в світі
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі вважає, що вони підписали кращого гравця в світі / Фото: Reuters

Президент французького клубу ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі висловився про підписання Ліонеля Мессі. Катарський мільярдер в інтерв'ю Le Parisien наголосив на масштабності цієї угоди.

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Ліонель Мессі після підписання контракту з ПСЖ
Ліонель Мессі після підписання контракту з ПСЖ / Фото: Reuters

"Це історичний момент для клубу і світового футболу, він особливий! Ви розумієте, що ми підписали контракт з Ліонелем Мессі в ПСЖ? Це потужно. Ми дуже щасливі і пишаємося. У нас найкращий гравець у світі!" – сказав Насер Аль-Хелаїфі.

Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі
Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Журналісти поцікавилися у президента ПСЖ, чи не порушує цей трансфер принцип фінансового фейр-плей. І чи не отримав клуб "зелене світло" від УЄФА на перехід Мессі за їхню відмову від Суперліги.

"Це неправда, ми поважаємо фінансовий фейр-плей. Якщо ви подивитеся уважно, ми підписали чотирьох кращих гравців безкоштовно (прим. – мова йде про Джорджиньо Вейнальдума, Серхіо Рамоса, Джанлуїджі Доннарумму і Ліонеля Мессі). У нас було прекрасне трансферне вікно і ми завжди дотримувалися правил. Це не має нічого спільного з Суперлігою. Є ревниві люди. У нас чудові стосунки з УЄФА, ми завжди були з ними дуже чесні. Насер Аль-Хелаїфіи зосереджені тільки на власному проекті", – заявив Насер Аль-Хелаїфі виданню Le Parisien .

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Ліонель Мессі пройшов медогляд у Парижі
Ліонель Мессі пройшов медогляд у Парижі / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро на рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але в два рази менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро на рік.

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Динамо
3
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9
2
Десна
3
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9
3
Ворскла
3
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7
4
Дніпро-1
3
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7
5
Металіст 1925
3
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6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
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1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
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Чорноморець
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0
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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