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Отправил соперника в нокдаун. Как россиянин завоевал титул чемпиона UFC

Сергей Шаховец
31 октября, 11:41
Российский боец смешанных единоборств Петр Ян завоевал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Петр Ян выиграл временный титул ГАС в легчайшем весе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Абу-Даби прошел турнир UFC 267. В со-главном поединке россиянин Петр Ян (№1 рейтинга, 15-2, 7 КО/ТКО, 1 SUB) и Кори Сэндхаген (№3 рейтинга, 14-3, 6 КО/ТКО, 3 SUB) из США определили временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

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Сэндхаген – опаснейший нокауте, один из лучших ударников легчайшего дивизиона. Но фаворитом схватки считался Петр Ян, и он оправдал надежды болельщиков.

Первые два раунда прошли с небольшим преимуществом россиянина, который был активнее.

В третьем раунде россиянин потряс соперника ударом с разворота и добиванием с левой, после чего Сэндхаген оказался на канвасе. Однако американец быстро восстановился и не позволил Яну досрочно закончить бой.

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Поединок длился все пять раундов и судьи единогласно отдали победу россиянину – 49-46, 49-46, 49-46.

Для Петра Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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Титул абсолютного чемпиона UFC в легчайшем весе принадлежит Алджамейну Стерлингу из США. Он получил его весной 2021 года после победы над Петром Яном, который в тот момент был действующим чемпионом. Однако россиянин был дисквалифицирован за использование запрещенного приема: он ударил соперника коленом в голову.

Сразу после поединка чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к временному чемпиону Петру Яну.

"Блестящие бойцы! У меня 48-47 для Яна. Ты заслужил быть первым, кому я надеру зад! Отдохни и наслаждайся проделанной работой. Увидимся скоро!" – написал Стерлинг в своем Twitter.

30 октября Стерлинг должен был защищать титул, но незадолго до поединка заявил, что не сможет сделать этого по состоянию здоровья. UFC назначил Петру Яну другого соперника, им стал американец Кори Сэндхаген.

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