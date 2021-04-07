Откровеннее быть не может! Украинская легкоатлетка отдыхает в Турции

Украинские легкоатлеты в Турции готовятся к новому сезону. После тяжелых тренировок не грех понежиться на солнышке. Ну и запостить фотографии с моря в Instagram.
Порадовала своих подписчиков Татьяна Безшийко. Девушка выложила в соцсети сексуальное фото в крохотном бикини.
Татьяна – мастер спорта Украины по легкой атлетике. Она специализируется в беге на 400 метров с барьерами.
В Instagram спортсменки немало других сексуальных снимков.
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