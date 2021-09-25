От Кличко до Шевченко: кто сейчас с Усиком в Лондоне

Виталий Кличко и Александр Усик / Фото: Facebook

Поединок Усик – Джошуа в Лондоне вызвал невероятный ажиотаж. Билеты были проданы за сутки, а среди персональных фанов украинского боксера будет немало знаменитостей. Онлайн Усик – Джошуа доступен на нашем сайте.

Усик – Джошуа: где смотреть бой

"Уже в раздевалке Александра Усика находится Василий Ломаченко. Вот-вот приедет Виталий Кличко, с ним будет Андрей Шевченко. Также будут Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко", – заявил в эфире Мегого промоутер Усика Александр Красюк

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Усик и Шевченко / Фото: YouTube

Также прилетела в Лондон поболеть за Александра Усика и двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

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Напомним, Александр Усик провел на профессиональном ринге 18 поединков и все выиграл. 13 раз он побеждал нокаутом.

Усик пугает лагерь Джошуа своим умом / Фото: Reuters

На счету Джошуа 24 победы в профи, 22 из них – нокаутом. А еще у Энтони есть одно поражение – тоже нокаутом. Так что британец не является неприступной крепостью. Смотрите, как ранее Джошуа ставили на колени.

Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.584, на победу Усика – 2.976, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).